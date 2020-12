Crotone maglia nera Nazionale per qualità della vita, ma dove sta la novità? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Crotone ultima città d’Italia per qualità della vita è quanto ha affermato ultimamente il noto quotidiano “Il Sole 24 ore”. La triste realtà evidenziata dal quotidiano non coglie impreparati i cittadini. Le coordinate che determinano la qualità della vita sono ben note all’intera collettività di ogni luogo: lavoro, sicurezza, ambiente, servizi, viabilità, sanità, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, viabilità provinciale. Crotone possedeva tutto questo fino al termine degli anni novanta. Dopo, come se i Crotonesi fossero pessimi cittadini ed incapace a vivere a misura del terzo millennio gli è stato azzerato tutto. E da allora (1994) intere generazioni crescono in una realtà che offre soltanto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 dicembre 2020)ultima città d’Italia perè quanto ha affermato ultimamente il noto quotidiano “Il Sole 24 ore”. La triste realtà evidenziata dal quotidiano non coglie impreparati i cittadini. Le coordinate che determinano lasono ben note all’intera collettività di ogni luogo: lavoro, sicurezza, ambiente, servizi, viabilità, sanità, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, viabilità provinciale.possedeva tutto questo fino al termine degli anni novanta. Dopo, come se isi fossero pessimi cittadini ed incapace a vivere a misura del terzo millennio gli è stato azzerato tutto. E da allora (1994) intere gezioni crescono in una realtà che offre soltanto ...

