CROLLA YOUTUBE – GOOGLE E' DOWN : Something went wrong… (Di lunedì 14 dicembre 2020) In queste ore oltre a Gmail nostro articolo qui anche YOUTUBE è CROLLAto! i server di GOOGLE sono tutti DOWN Se ci si collega su https://www.YOUTUBE.com/ appare l'icona di una scimmietta che dice : "Something went wrong…" I tecnici di GOOGLE sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano

allertapericoli : CROLLA YOUTUBE - GOOGLE E' DOWN : Something went wrong... In queste ore oltre a Gmail [ nostro articolo qui ] anch… - kArViX8 : RT @TuttoAndroid: Il mondo di Google crolla, DOWN tutti i servizi, ecco cosa sta succedendo #youtubeDOWN #googleDOWN - TuttoAndroid : Il mondo di Google crolla, DOWN tutti i servizi, ecco cosa sta succedendo #youtubeDOWN #googleDOWN - Evaporata : Mentre il mondo crolla - Raffaele_1024KB : RT @Link4Universe: Crolla La Stampa, era nata per fare giornalismo. (no, Arecibo NON era nato per comunicare con alieni ma per fare astro… -