Cristiano Ronaldo record-man | non ci era mai riuscito nessuno

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) . Ecco il dato che incorona l’attaccante della Juve Come riferito da OptaPaolo,ha tagliato un traguardo importante in Genoa-Juve. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha riscritto un altroper la sua gloriosa carriera. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 È diventato infatti il primo giocatore a raggiungere i 400 successi nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Lo insegue in questa graduatoria Lionel Messi, a 365 (terzo Buffon a 350). Leggi su Calcionews24.com