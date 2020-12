Cristiano Ronaldo inserito nel Dream Team di France Football: “Che spettacolo!” (Di martedì 15 dicembre 2020) France Football ha deciso di schierare idealmente in campo i migliori undici giocatori di sempre, ognuno nel suo ruolo (o quasi pensando al caso di Pelé). Un vero e proprio Dream Team composto interamente da stelle. Basti pensare al reparto avanzato, con Leo Messi inserito tra i due Ronaldo, Cristiano e il Fenomeno brasiliano. Un tridente capace di macinare gol a ripetizione e un vero e proprio incubo per qualsiasi difesa.caption id="attachment 1065043" align="alignnone" width="1800" Ronaldo (Getty Images )/captionONOREPer il portoghese è l'ennesimo riconoscimento di una carriera incredibile. Il campione lusitano ha affidato a Twitter i suoi pensieri: "Sono molto onorato di far parte della France Football's all time ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020)ha deciso di schierare idealmente in campo i migliori undici giocatori di sempre, ognuno nel suo ruolo (o quasi pensando al caso di Pelé). Un vero e propriocomposto interamente da stelle. Basti pensare al reparto avanzato, con Leo Messitra i duee il Fenomeno brasiliano. Un tridente capace di macinare gol a ripetizione e un vero e proprio incubo per qualsiasi difesa.caption id="attachment 1065043" align="alignnone" width="1800"(Getty Images )/captionONOREPer il portoghese è l'ennesimo riconoscimento di una carriera incredibile. Il campione lusitano ha affidato a Twitter i suoi pensieri: "Sono molto onorato di far parte della's all time ...

