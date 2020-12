Crisi economica | Draghi | “Siamo sull’orlo del precipizio in termini di solvibilità”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Le autorità devono agire urgentemente” perché “in molti settori e Paesi siamodelindi solvibilità, specialmente per le piccole e medie imprese, con i programmi di sostegno in scadenza e il patrimonio esistente che viene eroso dalle perdite”. L’allarme è di Mario, intervenuto nella veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30 in un rapporto preliminare dell’organizzazione sul Covid. Il rapporto “Reviving and Restructuring the Corporate Sector post-Covid. Designing Public Policy Intervention” del Group of the Thirty, in cui oltre asiede anche Raghuram Rajan, noto economista ed ex governatore della Reserve Bank of India, si è concentrato sulla ristrutturazione delle imprese dopo l’epidemia e sulladi liquidità. “Il ...