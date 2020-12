Crisi di governo, telefonata Renzi-Salvini: il retroscena (Di lunedì 14 dicembre 2020) Redazione In Italia continua a tenere banco la possibile Crisi di governo e, ogni giorno, emergono nuovi retroscena. Secondo ‘La Repubblica’ la data ‘X’ è quella del 28 dicembre: se entro l’ultimo lunedì del 2020 il presidente del Consiglio non avrà accolto tutte le richieste di Matteo Renzi sul Recovery e non avrà pubblicamente “fatto ammenda degli errori commessi”, il leader di Italia Viva è pronto a staccare la spina al Conte Bis. Secondo quanto si legge su ‘La Stampa’, ci sarebbero state telefonate riservate tra il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi sia con il forzista Gianni Letta che con il leghista Matteo Salvini. Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano, Renzi ha avuto contatti con Letta per sondare la disponibilità di Silvio ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 14 dicembre 2020) Redazione In Italia continua a tenere banco la possibiledie, ogni giorno, emergono nuovi. Secondo ‘La Repubblica’ la data ‘X’ è quella del 28 dicembre: se entro l’ultimo lunedì del 2020 il presidente del Consiglio non avrà accolto tutte le richieste di Matteosul Recovery e non avrà pubblicamente “fatto ammenda degli errori commessi”, il leader di Italia Viva è pronto a staccare la spina al Conte Bis. Secondo quanto si legge su ‘La Stampa’, ci sarebbero state telefonate riservate tra il fondatore e leader di Italia Viva Matteosia con il forzista Gianni Letta che con il leghista Matteo. Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano,ha avuto contatti con Letta per sondare la disponibilità di Silvio ...

