Creare il vaccino al Covid è comegiocare all' Xbox per il Responsabile per la salute pubblica degli USA

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Negli USA la prima tranche di vaccinazioni anti-parte oggi, e tra le altre cose, in diretta su FOX News, il dr. Jerome Adams,per laStati Uniti, si è lasciato andare a paragoni alquanto bizzarri tra lo sviluppo dele l'utilizzo dei videogiochi. "Vi faccio un paragone natalizio semplice semplice" ha affermato Adams durante la trasmissione Fox and Friends, condotta da Steve Doocy. "Laè il nuovo regalo perfetto per Natale e quel che abbiamo fatto è stato utilizzare quel che si dice 'platform technology'. Se hai una nuovae vuoi cambiare gioco non butti via l'interae ne compri una nuova, compri semplicemente un nuovo gioco." Il paragone, tutt'altro che semplice -e ...