Covid, Zampa: “L’Italia è un malato che esce e si ammala nuovamente” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ha commentato le immagini degli italiani che sembrano incoscienti del pericolo che ancora incombe nel nostro territorio. In Italia, nonostante la curva epidemica, rispetto all’acme avuto prima del Dpcm del 4 novembre, stia iniziando a scendere gli italiani sembrano fraintendere questo dato come un fuori pericolo per tutti. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute, Sandra, ha commentato le immagini degli italiani che sembrano incoscienti del pericolo che ancora incombe nel nostro territorio. In Italia, nonostante la curva epidemica, rispetto all’acme avuto prima del Dpcm del 4 novembre, stia iniziando a scendere gli italiani sembrano fraintendere questo dato come un fuori pericolo per tutti. Il L'articolo proviene da Inews.it.

mababeeb : RT @valy_s: #Zampa “se due fidanzati abitano in 2 regioni GIALLE e partono PRIMA del 20 dicembre potranno ricongiungersi” Perché il 20 non… - lillydessi : LIVE COVID-19 - 18.727 nuovi casi e 761 decessi in Italia. Zampa: 'Auspico ripensamento per gli... - Voce Giallo Ro… - svirgola2 : @robertdolci @info_zampa @CCKKI @abelarda1912 @PMO_W @Il_Vitruviano @AleFiore2249 @Aramcheck76 @eterea_naive… - robertdolci : @CCKKI @info_zampa @abelarda1912 @PMO_W @svirgola2 @Il_Vitruviano @AleFiore2249 @Aramcheck76 @eterea_naive… - info_zampa : @simokobe24 @LUCAMARANTO @mante Liberi oltre? Ma per favore, l’ideologia neoliberista è il vero virus da debellare,… -