Covid | Zaia pronto al pugno duro | «Sia chiaro | certi comportamenti hanno delle conseguenze

Luca Zaia si era già detto preoccupato, appena due giorni fa. «Il lockdown sarebbe una tragedia, perché il Paese non può permetterselo. Però, se la situazione precipitasse, ogni misura andrebbe valutata. Dobbiamo essere ossessivi nel rispetto delle regole». Poi aveva aggiunto: «Credo quindi sia fondamentale dire ai cittadini che devono capire che siamo entrati nella fase di Natale. E se non governiamo il processo, sarà il processo che governa». Ora, con ciò che è accaduto nel weekend, la situazione sembra precipitare. Zaia: «Non sono per uno stato di polizia, ma…» «Mi sembra chiaro che non abbiamo più paura di morire. Io non sono per uno stato di polizia. Ma deve essere chiaro a tutti che certi comportamenti hanno delle conseguenze»

