Covid, Zaia attacca: “Assembramenti spettacolo immondo, serpentoni ad Asiago” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho visto uno spettacolo immondo: nonostante la crisi, il collasso della sanità, non si sono fermati i serpentoni ad Asiago, l’assalto alle città“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito agli assembramenti notati nel fine settimana lungo tutto il territorio regionale. “Il sindaco di Treviso ha dovuto transennare la città ieri pomeriggio: ai ‘varchi’ si sono contate 50 mila persone quando nel centro vivono in 8.500 e 80 mila in tutto il comune – ha detto il governatore veneto -. E’ un mondo vomitevole, è una cultura strisciante e non imperante secondo la quale questo è il virus dei vecchi e che se la vedano loro“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho visto uno: nonostante la crisi, il collasso della sanità, non si sono fermati iad Asiago, l’assalto alle città“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca, in merito agli assembramenti notati nel fine settimana lungo tutto il territorio regionale. “Il sindaco di Treviso ha dovuto transennare la città ieri pomeriggio: ai ‘varchi’ si sono contate 50 mila persone quando nel centro vivono in 8.500 e 80 mila in tutto il comune – ha detto il governatore veneto -. E’ un mondo vomitevole, è una cultura strisciante e non imperante secondo la quale questo è il virus dei vecchi e che se la vedano loro“. SportFace.

Adnkronos : #Covid, #Zaia: 'Città prese d'assalto? Si vede che gente non ha paura di morire' - Adnkronos : Covid, Zaia: 'Città prese d'assalto? Si vede che gente non ha paura di morire' - _A_mors : @ManfrediPotenti @zaiapresidente ha paura di morire ma non che muoia l'economia nazionale che fa morire di fame la… - Lavarra : @valfurla da quando zaia ha rotto con #Crisanti e inseguito il principio, qui molto popolare, di 'prima i schei del… - meschini_nito : Zaia: «Non abbiamo più paura di morire, per alcuni il Covid è un problema dell'ospedale» -