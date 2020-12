Covid, USA: via libera al vaccino. La prima dose a un’infermiera di New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi sono iniziate le prime vaccinazioni anche negli Stati Uniti. La prima a ricevere il vaccino Pfizer è stata un’infermiera. La campagna di vaccinazione negli Stati Uniti è appena incominciata. La priorità per la somministrazione è stata data a operatori sanitari e residenti delle case di cura. La prima a ricevere la dose Pfizer-BioNTech è stata un’infermiera di New York. Leggi anche -> Infettivologo Bassetti: “Prossima pandemia? Probabilmente la febbre gialla” USA: somministrata la prima dose di vaccino La campagna di vaccinazione degli Stati Uniti è incominciata da New York. Poco dopo le 9 di questa mattina, 14 dicembre, è stata somministrata la prima ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi sono iniziate le prime vaccinazioni anche negli Stati Uniti. Laa ricevere ilPfizer è stata. La campagna di vaccinazione negli Stati Uniti è appena incominciata. La priorità per la somministrazione è stata data a operatori sanitari e residenti delle case di cura. Laa ricevere laPfizer-BioNTech è statadi New. Leggi anche -> Infettivologo Bassetti: “Prossima pandemia? Probabilmente la febbre gialla” USA: somministrata ladiLa campagna di vaccinazione degli Stati Uniti è incominciata da New. Poco dopo le 9 di questa mattina, 14 dicembre, è stata somministrata la...

RobertoBurioni : Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli os… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - pisto_gol : L’Italia ha superato la Gran Bretagna per il numero dei decessi a causa #covid con #64036 vittime:é il 5^al mondo d… - AltriMondiGazza : Sandra Lindsay, infermiera di New York, prima vaccinata contro il #Covid negli Usa. - dtm96_usa : RT @Corriere: Affittano la casa per girare in camper, ma il Covid sconvolge i piani e ora vivono a bordo -