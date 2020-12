Covid: Usa toccano quota 300.000 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) NEW YORK, 14 DIC - Gli Stati Uniti raggiungono quota 300.000 morti per Covid-19. E' quanto emerge dai calcoli di Nbc. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) NEW YORK, 14 DIC - Gli Stati Uniti raggiungono300.000per-19. E' quanto emerge dai calcoli di Nbc. (ANSA).

