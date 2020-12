Covid Usa, superati i 300mila morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli Stati Uniti oggi hanno superato i 300mila morti a causa del Covid, secondo una stima del New York Times. Negli ultimi giorni, nel Paese si registra una media di 2.500 morti al giorno, con alcuni giorni in cui sono superati i 3mila decessi al giorno. E gli esperti temono che il trend continuerà anche nelle prossime settimane. “Domani supereremo le 300mila morti di Covid e a gennaio supereremo le 400mila”, ha twittato ieri Ashish Jha, preside della Facoltà di Salute Pubblica della Brown University School. “Queste morti saranno provocate da infezioni già avvenute o che avverranno questa settimana – ha aggiunto – la sfida è fermare la diffusione prima delle 500mila vittime. I vaccini aiuteranno, ma possiamo, dobbiamo fare di più”. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli Stati Uniti oggi hanno superato imorti a causa del, secondo una stima del New York Times. Negli ultimi giorni, nel Paese si registra una media di 2.500 morti al giorno, con alcuni giorni in cui sonoi 3mila decessi al giorno. E gli esperti temono che il trend continuerà anche nelle prossime settimane. “Domani supereremo lemorti die a gennaio supereremo le 400mila”, ha twittato ieri Ashish Jha, preside della Facoltà di Salute Pubblica della Brown University School. “Queste morti saranno provocate da infezioni già avvenute o che avverranno questa settimana – ha aggiunto – la sfida è fermare la diffusione prima delle 500mila vittime. I vaccini aiuteranno, ma possiamo, dobbiamo fare di più”. Powered by WPeMatico

RobertoBurioni : Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli os… - chetempochefa : Il professore @RobertoBurioni vi aspetta questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre per parlarci di un importante… - SkyTG24 : Un'infermiera di #NewYork ha ricevuto in diretta televisiva la prima dose del #vaccino anti #Covid_19 prodotto da P… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: al via le vaccinazioni negli #Usa, la prima dose a New York Trump ritarda il piano per i dirigenti della Casa Bia… - NotizieIN : COVID: superati 300mila morti negli USA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid Usa, superati i 300mila morti Adnkronos Angela Merkel annuncia il nuovo lockdown natalizio

Il governo tedesco conferma le nuove restrizioni natalizie. Un lockdown con chiusura totale di negozi al dettaglio, scuole, asili ... A New York torna lo spettro del lockdown

In Spagna vaccinazioni al via dal 4 o 5 gennaio. Arrivate le dosi anche negli Usa: a Washington fra i primi ad essere vaccinati ci saranno i funzionari della ... Il governo tedesco conferma le nuove restrizioni natalizie. Un lockdown con chiusura totale di negozi al dettaglio, scuole, asili ...In Spagna vaccinazioni al via dal 4 o 5 gennaio. Arrivate le dosi anche negli Usa: a Washington fra i primi ad essere vaccinati ci saranno i funzionari della ...