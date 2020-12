Covid, un’infermiera di New York è la prima vaccinata negli Usa | VIDEO (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid: infermiera di New York prima vaccinata Usa È un’infermiera di New York la prima persona a essere stata vaccinata contro il Covid negli Usa. L’operatrice afroamericana, il cui nome è Sandra Lindsay, ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer/BioNTech in diretta televisiva. Lindsay, che lavora nel dipartimento di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center, ha ricevuto l’iniezione poco prima delle 15 e 30 italiane del 14 dicembre. La notizia è stata subito commentata dal presidente uscente, Donald Trump, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Primo vaccino somministrato. Congratulazioni Usa! Congratulazioni mondo!”. BREAKING: Critical care nurse in New ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020): infermiera di NewUsa Èdi Newlapersona a essere statacontro ilUsa. L’operatrice afroamericana, il cui nome è Sandra Lindsay, ha ricevuto ladose del siero Pfizer/BioNTech in diretta televisiva. Lindsay, che lavora nel dipartimento di terapia intensiva del Long Island Jewish Medical Center, ha ricevuto l’iniezione pocodelle 15 e 30 italiane del 14 dicembre. La notizia è stata subito commentata dal presidente uscente, Donald Trump, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Primo vaccino somministrato. Congratulazioni Usa! Congratulazioni mondo!”. BREAKING: Critical care nurse in New ...

