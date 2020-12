Covid | Trump smentisce | Non sarò tra primi a fare vaccino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Washington, 14 dic. (Adnkronos/dpa) - Donaldha smentito che sarà tra ia ricevere ilanti coronavirus della Pfizer-BioNTech, dopo che Bloomberg aveva riportato che il presidente Usa si sarebbe sottoposto oggi alla vaccinazione, mentre altri funzionari di alto livello della Casa Bianca dovrebbero vaccinarsi nei prossimi giorni. In un tweet,ha affermato di non essere nella lista deivaccinati, ma che assumerà il farmaco "al momento opportuno". Il personale della Casa Bianca, ha spiegato il presidente, "dovrebbe ricevere ilin seguito nell'ambito del programma, a meno che non sia specificamente necessario. Ho chiesto che venga fatta questa modifica", ha scritto. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il programma di ...