Covid, Toti: “Surreale nuovo lockdown a Natale, no alla pandemia emotiva” (Di lunedì 14 dicembre 2020) GENOVA – “Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste”. Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) GENOVA – “Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste”. Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti.

