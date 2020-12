Covid Stati Uniti: partita la campagna di vaccinazione, il primo a New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Paura a New York: un uomo ha aperto il fuoco nella Cattedrale di St. John VIDEO Negli Stati Uniti è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Il primo vaccino è stato somministrato a New York, poco dopo le nove del mattino, al Long Island Jewish Medical Center nel Queens. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Paura a New: un uomo ha aperto il fuoco nella Cattedrale di St. John VIDEO Negliladicontro il-19. Ilvaccino è stato somministrato a New, poco dopo le nove del mattino, al Long Island Jewish Medical Center nel Queens. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

