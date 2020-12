Covid, Speranza: 'Il vaccino non arriverà subito per tutti' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il vaccino per il Covid sarà disponibile a gennaio, ma la tempistica per la somministrazione non sarà uguale per tutti. Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza. 'L'Italia sta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilper ilsarà disponibile a gennaio, ma la tempistica per la somministrazione non sarà uguale per. Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto. 'L'Italia sta ...

