Covid | rientro a scuola | la provincia di Monza e Brianza punta a garantire il 50% in classe a gennaio

"Ingressi scaglionati, interferendo il meno possibile con l'organizzazione scolastica, per riportare a scuola il 50% degli studenti, sostenendo, così, quanto sta proponendo al governo regione Lombardia". Questa è la proposta che il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio ha condiviso con il prefetto Patrizia Palmisani, i dirigenti scolastici e i referenti dell'agenzia

