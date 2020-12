Covid, muore dipendente Trottabus: aveva 58 anni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche la Trottabus piange la sua vittima per Covid. Si è spento all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento un dipendente dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città capoluogo. aveva 58 anni e da novembre era ricoverato presso il principale nosocomio della città. Tanti i messaggi di cordoglio che i suoi colleghi stanno postando, in queste ore, sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche lapiange la sua vittima per. Si è spento all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento undell’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città capoluogo.58e da novembre era ricoverato presso il principale nosocomio della città. Tanti i messaggi di cordoglio che i suoi colleghi stanno postando, in queste ore, sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : Il confronto tra Italia e Germania: «Da loro muore l’1,5% dei contagiati, da noi il 3,5» - VittorioSgarbi : Perché tanta crudeltà? - HuffPostItalia : Collaboratrice scolastica 39enne muore di covid. 'Lo aveva contratto al lavoro. Ha lottato' - domenicobas62 : RT @Comunardo: È un omonimo di un ex candidato con Monti (quello dei 30.000 posti letto in meno) - markorusso69 : RT @Comunardo: È un omonimo di un ex candidato con Monti (quello dei 30.000 posti letto in meno) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore Covid: muore per Covid un mese dopo il marito Il Tirreno Infermiera reparto Covid, lo sfogo: “Eravamo degli eroi…” Un’infermiera che lavora all’interno del reparto di rianimazione per degenti Covid all’ospedale di Rovereto ha deciso di sfogarsi, dopo aver lavorato a lungo in prima linea contro la pandemia. Le proc ... L'ex vaticanista Luigi Accattoli Le storie dei medici morti per Covid credo meritino un capitolo a parte. Sì e le metterei insieme a quelle degli infermieri, degli operatori ospedalieri, dei volontari e infine dei sacerdoti che hanno ... Un’infermiera che lavora all’interno del reparto di rianimazione per degenti Covid all’ospedale di Rovereto ha deciso di sfogarsi, dopo aver lavorato a lungo in prima linea contro la pandemia. Le proc ...Le storie dei medici morti per Covid credo meritino un capitolo a parte. Sì e le metterei insieme a quelle degli infermieri, degli operatori ospedalieri, dei volontari e infine dei sacerdoti che hanno ...