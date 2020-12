Covid, Londra zona rossa da mercoledì: chiusi pub e ristoranti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuova stretta anti Covid a Londra, che da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuova stretta anti, che datorna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la...

