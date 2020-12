Covid, Londra in zona rossa dal 16 dicembre: chiusi pub, ristoranti, negozi (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Restrizioni fino al 23 dicembre Londra entra in zona rossa da mercoledì 16 dicembre. Lo ha annunciato Matt Hancock, ministro della Sanità. Si tratta di nuove restrizioni che prevedono una nuova chiusura di ristoranti, pub e alcuni negozi. Le restrizioni dureranno fino al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Restrizioni fino al 23entra inda mercoledì 16. Lo ha annunciato Matt Hancock, ministro della Sanità. Si tratta di nuove restrizioni che prevedono una nuova chiusura di, pub e alcuni. Le restrizioni dureranno fino al L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

