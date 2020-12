Covid, Lombardia zona gialla: "Troppi assembramenti". Nuova stretta in arrivo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dicembre 2020 - Nel giorno in cui la Lombardia diventa zona gialla, il governo pensa a rendere tutta l'Italia zona rossa a Natale . Un modello 'alla Merkel', di dure restrizioni anti-... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dicembre 2020 - Nel giorno in cui ladiventa, il governo pensa a rendere tutta l'Italiarossa a Natale . Un modello 'alla Merkel', di dure restrizioni anti-...

