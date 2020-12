Covid Liguria, altre 17 vittime e 233 nuovi casi. Sale il numero dei ricoverati (Di lunedì 14 dicembre 2020) I nuovi contagi sono 233 su 2533 tamponi effettuati, con un'incidenza che torna significativa nel capoluogo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 14 dicembre 2020) Icontagi sono 233 su 2533 tamponi effettuati, con un'incidenza che torna significativa nel capoluogo

