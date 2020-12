Covid, la sconcertante previsione di Bill Gates: “Ecco quando finirà la pandemia” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo “I prossimi 4-6 mesi, prima che il vaccino non sarà disponibile su larga scala, potrebbero essere i peggiori della pandemia negli Stati Uniti“: è la non poco rosea previsione di Bill Gates, la cui fondazione è stata parte dello sforzo per sviluppare il vaccino anti-Covid. “Le previsioni sono di almeno ulteriori 200 mila morti“, ha aggiunto Gates in un’intervista alla Cnn. Secondo Gates il peggio potrà essere evitato solo attuando responsabilmente alcune misure come l’obbligo delle mascherine. Gates promuove quindi il piano Biden per combattere il virus e punta il dito sulla transizione che a suo dire sta complicando gli sforzi per la distribuzione del vaccino. Bill Gates: “quando finità la ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo “I prossimi 4-6 mesi, prima che il vaccino non sarà disponibile su larga scala, potrebbero essere i peggiori della pandemia negli Stati Uniti“: è la non poco roseadi, la cui fondazione è stata parte dello sforzo per sviluppare il vaccino anti-. “Le previsioni sono di almeno ulteriori 200 mila morti“, ha aggiuntoin un’intervista alla Cnn. Secondoil peggio potrà essere evitato solo attuando responsabilmente alcune misure come l’obbligo delle mascherine.promuove quindi il piano Biden per combattere il virus e punta il dito sulla transizione che a suo dire sta complicando gli sforzi per la distribuzione del vaccino.: “finità la ...

franco71992788 : questo modo di agire nel dare informazioni sul Covid è sconcertante fare tutta una confusione tra morti per Covid c… - franca_fm : RT @tempoweb: #Italia prima in #Europa per morti di #Covid. 'Ritardi ed errori', i media internazionali puntano il dito #governo #conte #co… - Marco_Freccero : RT @gloquenzi: Si alzerà mai nessuno a dire “abbiamo sbagliato”? AMP :: Covid, media Usa su morti Italia: 'Bilancio sconcertante' https://… - QLexPipiens : È proprio perché, come dite voi, 'il Covid se lo è fatto', che Trump ha fatto benone a non mettersi la mascherina!… - soteros1 : RT @ivocamic: IN CHE MANI SIAMO!! E PER IL #VACCINO DOVREMMO FIDARCI DI QUESTI BUFFONI? Italia prima in Europa per morti di #Covid. 'Ritard… -