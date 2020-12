Covid Italia, bollettino oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi e 491 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Coronavirus in Italia. Il bollettino di lunedì 14 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 12.030 nuovi contagi (ieri 17.938) e 491 morti (ieri 484).Spostamenti a... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Coronavirus in. Ildi lunedì 14. Nelle ultime 24 ore si registrano 12.030contagi (ieri 17.938) e 491(ieri 484).Spostamenti a...

