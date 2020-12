Covid Italia, bollettino oggi: 12.030 contagi e 491 morti. L'indice Rt risale a 0,89 (Di martedì 15 dicembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 14 dicembre. In Italia l'indice di contagiosità del virus SarsCoV2 torna a salire a 0,89 e, sebbene i 12.030 casi registrati... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) Coronavirus in, ildi lunedì 14 dicembre. Inl'diosità del virus SarsCoV2 torna a salire a 0,89 e, sebbene i 12.030 casi registrati...

MassimGiannini : Con più di 64 mila morti, l’Italia ha il record europeo di vittime per #Covid. E la politica discute di verifiche r… - lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - Blanche89690481 : RT @tetrabondi: Noi siamo ancora alla ricerca di una persona che si affianchi alle mie 2infermiere. La carenza di infermieri in tutta Itali… - cettinanicotina : RT @AngelaAngelmi: Covid, allarme di Draghi: 'Agire con urgenza, imprese a rischio' -