Covid in Campania, oggi 30 morti e 1.088 contagiati ma solo 83 sono sintomatici (Di lunedì 14 dicembre 2020) Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.088 positivi su 15.472 tamponi effettuati, 131 in meno di ieri ma con 1.847... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 dicembre 2020) Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus inil virus fa registrare 1.088 positivi su 15.472 tamponi effettuati, 131 in meno di ieri ma con 1.847...

chetempochefa : 'In Campania abbiamo il tasso più basso d'Italia per la mortalità Covid. Abbiamo un tasso bassissimo di ricoveri in… - RedazioneTvcity : Covid-19: oggi in Campania 1.088 nuovi casi di positività - - occhio_notizie : #Covid, #Campania: il #bollettino del 14 dicembre - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 30 morti e 1.088 contagiati ma solo 83 sono sintomatici - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino -