Covid, in Campania 1.088 nuovi casi su 15.472 tamponi (percentuale del 7,03%) e 30 morti (9 in 48 ore) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 1.088 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 15.472 tamponi. Dei 1.088 nuovi casi, 83 sono sintomatici e 1.005 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 175.053, mentre il totale dei tamponi processati è 1.821.695. Nel bollettino odierno l'Unità di crisi della Regione Campania inserisce 30 nuovi decessi, specificando che si tratta di 9 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.648 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 80.043. In Campania sono 130 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

