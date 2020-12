Covid, giovani industriali lanciano crowdfunding per dispositivi sanitari agli indigenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si chiama “Funds for Future” la nuova campagna di crowdfunding lanciata dal Gruppo giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, guidato da Pasquale Lama, e dal Gruppo giovani Imprenditori Edili della sezione casertana dell’Ance, presieduto da Antonio Pagliuca; l’iniziativa si propone di dare un sostegno concreto alle famiglie colpite dal Covid-19 che hanno risentito in maniera particolare di problemi di carattere economico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per acquistare quei dispositivi sanitari (saturimetri, bombole di ossigeno) che sono più costosi o difficili da reperire, mettendoli a disposizione delle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno per poter affrontare e superare la malattia. Per portare avanti questa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si chiama “Funds for Future” la nuova campagna dilanciata dal GruppoImprenditori di Confindustria Caserta, guidato da Pasquale Lama, e dal GruppoImprenditori Edili della sezione casertana dell’Ance, presieduto da Antonio Puca; l’iniziativa si propone di dare un sostegno concreto alle famiglie colpite dal-19 che hanno risentito in maniera particolare di problemi di carattere economico. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per acquistare quei(saturimetri, bombole di ossigeno) che sono più costosi o difficili da reperire, mettendoli a disposizione delle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno per poter affrontare e superare la malattia. Per portare avanti questa ...

