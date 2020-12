Covid e Natale | Speranza | “Nuove misure per evitare terza ondata” 

Leggi su udine20

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “In questi minuti il Cts si sta riunendo per poter valutare la situazione epidemiologica ed eventuali” per. “La mia opinione è chiara: leci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze diadunaondata”, a scongiurare “una nuova recrudescenza”. A dirlo è il ministro della Salute Roberto, appena intervenuto al Tg3. “Noi stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di: quello – ha spiegato ancora – è il periodo più complicato, in cui il tasso di spostamenti e relazioni si alza di molto, e dovremo stare più attenti”. “Ascolteremo con attenzione i nostri scienziati e l’auspicio è che in poco tempo si possano assumere ulteriori ...