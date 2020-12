Covid, Cartabellotta: “Un lockdown durante le vacanze di Natale sarebbe l’ideale, ma gli italiani farebbero la rivoluzione” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid, Cartabellotta: “vacanze di Natale perfette per nuovo lockdown” “Dovremmo fare un lockdown durante le vacanze di Natale come la Germania, ma gli italiani farebbero la rivoluzione”: lo afferma senza troppi giri di parole Nino Cartabellotta, medico e presidente di Gimbe, la fondazione che analizza i dati della pandemia di Covid. Intervistato da La Stampa, l’esperto ammette che “purtroppo non siamo pronti a misure così dure, ma serve un piano rigoroso per ridurre i contatti ed evitare che la terza ondata si innesti direttamente nella seconda”. Secondo Cartabellotta, infatti, “affidare tutto alla responsabilità individuale è un ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020): “diperfette per nuovo” “Dovremmo fare unledicome la Germania, ma glila: lo afferma senza troppi giri di parole Nino, medico e presidente di Gimbe, la fondazione che analizza i dati della pandemia di. Intervistato da La Stampa, l’esperto ammette che “purtroppo non siamo pronti a misure così dure, ma serve un piano rigoroso per ridurre i contatti ed evitare che la terza ondata si innesti direttamente nella seconda”. Secondo, infatti, “affidare tutto alla responsabilità individuale è un ...

