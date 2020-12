Covid, cali di fatturato per oltre 2/3 delle imprese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra giugno e ottobre 2020 oltre due terzi delle imprese italiane hanno subito dei cali di fatturato. Lo rileva l’Istat, in un rapporto sulle aziende italiane nel’anno del Covid. Il 32,4% delle imprese, con il 21,1% di occupati, segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo in 8 casi su 10. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra giugno e ottobre 2020due terziitaliane hanno subito deidi. Lo rileva l’Istat, in un rapporto sulle aziende italiane nel’anno del. Il 32,4%, con il 21,1% di occupati, segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo in 8 casi su 10. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

