Covid | Boccia “Folle ingiustificabili | condivido il lockdown tedesco”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le foto degli assembramenti mostrano scene, irrazionali, irresponsabili”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per gli Affari Regionali, Francesco.“Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione generale in cui il Paese si trova – prosegue -. In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale”.“Conte è sempre stato rigoroso, ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento tra piccolissimi comuni e borghi confinanti – spiega il ministro -. Ma allargare i confini comunali a tutta la provincia, come chiede la destra, sarebbe un errore. I cittadini lo prenderebbero come un liberi tutti”.Rispondendo a una domanda sul ...