Covid: al via vaccinazioni in Usa, il primo a New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo l'approvazione da parte della Fda del vaccino anti-Covid della Pfizer/BioNtech, è partita negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione. Il primo vaccino è stato somministrato a New York poco ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo l'approvazione da parte della Fda del vaccino anti-della Pfizer/BioNtech, è partita negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione. Ilvaccino è stato somministrato a Newpoco ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - TgLa7 : #Covid: Spagna, vaccinazione al via dal 4-5 gennaio. Subito dopo il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali - R_A_NEWS : #Covid_19, a #Cerignola 'aumento esponenziale dei #positivi' - RaNews web tv - #news #Puglia #zonagialla… - fabbri333 : Conte, task force mai sovrapposta ai passaggi istituzionali. Via alla verifica di governo, convocate delegazioni M5… -