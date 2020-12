Covid, al via le vaccinazioni negli Usa: prima dose somministrata a New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' partita la campagna di vaccinazione contro il Covid negli Stati Uniti. Il primo vaccino è stato somministrato a New York a un'infermiera, Sandra Lindsay, poco dopo le 9 del mattino, ora locale, al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' partita la campagna di vaccinazione contro ilStati Uniti. Il primo vaccino è stato somministrato a Newa un'infermiera, Sandra Lindsay, poco dopo le 9 del mattino, ora locale, al ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - TgLa7 : #Covid: Spagna, vaccinazione al via dal 4-5 gennaio. Subito dopo il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali - cesarebrogi1 : Stretta anti-Covid per Natale: verso il lockdown nazionale. Il Cts a governo: 'Servono misure più r… - Luciana12827144 : RT @jabbaTM: PROF. TARRO SPIEGA IL VACCINO ANTI-COVID ? DATI, RICERCHE, EFFETTI COLLA... -