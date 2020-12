Covid, al via le vaccinazioni negli Usa | Prima dose a un'infermiera di New York (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' partita la campagna di vaccinazione contro il Covid negli Stati Uniti. Il primo vaccino è stato somministrato a New York a un'infermiera, Sandra Lindsay, poco dopo le 9 del mattino, ora locale, al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) E' partita la campagna di vaccinazione contro ilStati Uniti. Il primo vaccino è stato somministrato a Newa un', Sandra Lindsay, poco dopo le 9 del mattino, ora locale, al ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - Agenzia_Ansa : #Gb, stop al #vaccino a chi ha reazioni allergiche, dopo due episodi avvenuti nella prima giornata di somministrazi… - CenerentolaNY : Vaccino Covid, dal “V-day” alle dosi: la campagna “L’Italia rinasce con un fiore” in 10 punti - lillydessi : Covid in Italia, il bollettino di oggi sui contagi da Coronavirus - -