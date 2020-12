Covid a Napoli | De Magistris | “Zona gialla pagata con morti e feriti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In Campania siamo stati 20 giorni in zonama tutti sapevamo che eravamo molto rossi e, probabilmente, ora stiamo pagando in termini die feriti quella situazione“. Queste le parole del sindaco di, Luigi de, intervenuto oggi ai microfoni di Radio1. “Per molto tempo in Campania – ha chiarito il primo cittadino – abbiamo discusso sul fatto che per i dati formali forniti dalla Regione non era zona rossa, ma poi tutti sapevamo che eravamo molto rossi, gli ospedali erano in completa pressione. Siamo stati 20 giorni in zonae probabilmente stiamo pagando in termini die feriti quella situazione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.