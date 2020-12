Covid, a Bari positiva dirigente scolastica di scuola media: tutti in Dad fino al 22 dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) A pochi giorni dalla vacanze di Natale alcune scuole sono costrette a chiudere le attività didattiche in presenza a causa di casi di Covid all'interno degli istituti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) A pochi giorni dalla vacanze di Natale alcune scuole sono costrette a chiudere le attività didattiche in presenza a causa di casi diall'interno degli istituti L'articolo .

VittorioSgarbi : Perché tanta crudeltà? - repubblica : 'Il Covid? Ci sarà una selezione naturale della razza', bufera sulla consigliera comunale Cinque Stelle - orizzontescuola : Covid, a Bari positiva dirigente scolastica di scuola media: tutti in Dad fino al 22 dicembre - Borderline_24 : #Bari, preside positiva al #Covid e docenti in isolamento: sospese le lezioni in presenza alla #Santomauro… - Telebari : Covid a Bari, dirigente scolastica positiva alla Santomauro: didattica in presenza sospesa fino al 22 dicembre -… -