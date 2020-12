Covid-19, è un’infermiera la prima americana a farsi vaccinare in diretta tv. Il video (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid-19, è un’infermiera la prima americana a farsi vaccinare in diretta tv New York, 14 dic. (askanews) – un’infermiera è la prima persona ad essere stata vaccinata contro il Covid-19 negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dal nuovo coronavirus. L’infermiera, Sandra Lindsay, che opera in un reparto di terapia intensiva, è stata vaccinata davanti alle telecamere del Long Island Jewish Medical Center, un grande ospedale nel distretto del Queens. “Primo vaccino somministrato. Congratulazioni agli Stati Uniti, congratulazioni al MONDO!”, ha twittato il presidente Donald Trump nei minuti successivi alla vaccinazione, poco prima delle 9,30. Assistendo da remoto alla vaccinazione, il governatore ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020)-19, èlaintv New York, 14 dic. (askanews) –è lapersona ad essere stata vaccinata contro il-19 negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dal nuovo coronavirus. L’infermiera, Sandra Lindsay, che opera in un reparto di terapia intensiva, è stata vaccinata davanti alle telecamere del Long Island Jewish Medical Center, un grande ospedale nel distretto del Queens. “Primo vaccino somministrato. Congratulazioni agli Stati Uniti, congratulazioni al MONDO!”, ha twittato il presidente Donald Trump nei minuti successivi alla vaccinazione, pocodelle 9,30. Assistendo da remoto alla vaccinazione, il governatore ...

SkyTG24 : Covid: un'infermiera di New York è la prima vaccinata negli Stati Uniti, in diretta tv - SkyTG24 : Un'infermiera di #NewYork ha ricevuto in diretta televisiva la prima dose del #vaccino anti #Covid_19 prodotto da P… - MediasetTgcom24 : Covid, il primo vaccino Usa ad un'infermiera afroamericana #coronavirus - formichenews : E' un'infermiera la prima cittadina statunitense a farsi somministrare (in diretta) il vaccino contro il Covid-19… - OperaFisista : Covid Usa, la prima vaccinata è un'infermiera di New York -