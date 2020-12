Covid-19, aperitivo con birra e musica, 60 studenti multati a Bologna (Di lunedì 14 dicembre 2020) aperitivo "proibito" per le norme anti Covid ieri pomeriggio in un piazzale panoramico sui colli di Bologna con birre e musica dalle automobili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020)"proibito" per le norme antiieri pomeriggio in un piazzale panoramico sui colli dicon birre edalle automobili. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, aperitivo con birra e musica, 60 studenti multati a Bologna - paolo_tritto : Come si diffonde il #Covid_19 a Bari: i giovanotti si vedono per farsi l'aperitivo, poi vanno a casa della nonna a… - lellokata : Il primo giorno utile tutti fuori, tutti al bar a bere cappuccino e aperitivo, assalto ai negozi... siamo un popolo di merda! #Covid_19 - mariofe92981671 : RT @aswib2: @antoniopolito1 Perché si assembrano. Si impestano. E la mascherina se non è FFP2 non è. Per aperitivo, caffè,ecc. la mascherin… - sergioalesi : RT @marco40933335: @antoniopolito1 E ‘ permesso fare shopping e bere l’ aperitivo, fatta salva quella che dovrebbe essere l’educazione civi… -