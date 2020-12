Courchevel 14 dicembre – Startlist gigante femminile

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si scende oggi, lunedì alle ore 10 la prima manche del secondoin programma a. Il recupero della gara cancellata ieri a14vede Marta Bassino partire subito dopo Holtmann, poi Shiffrin, Fede e Vlhova con il 6.14: oggi ilOggi si scende il, ventiquattr’ore dopo il previsto, a. Terzo appuntamento di disciplina per il settore. Dopo la vittoria neldi sabato Marta Bassino andrà quindi a caccia del tris (considerando anche la vittoria di Solden) partendo nella prima manche con il pettorale numero 2. La nuova estrazione dei pettorali avvenuta ieri pomeriggio ha ...

zazoomblog : Gigante femminile Courchevel 14 dicembre 2020: start list pettorali di partenza e azzurre in gara - #Gigante… - sportface2016 : Gigante femminile #Courchevel 14 dicembre 2020: #startlist, pettorali di partenza e azzurre in gara - infoitsport : Sci alpino, startlist Gigante Courchevel 14 dicembre: orari, programma, tv, pettorali di partenza - infoitsport : Sci alpino, cancellato il gigante di Courchevel: nuovo programma e orari. Si gareggia lunedì 14 dicembre! - infoitsport : CLASSIFICA Sci alpino, Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo gigante Courchevel 12 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Courchevel dicembre

Courchevel 14 dicembre secondo gigante femminile, dopo il rinvio di ieri per neve. Ecco la start list completa e i pettorali delle italiane ...Gran bella gara anche per il cesanese Matteo Marsaglia (Centro Sportivo Esercito), che si era messo in evidenza nelle prove ed ha concluso al diciannovesimo posto, ma con solo 1”,12/100 di distacco da ...