Corrado Augias ha restituito la Legion d' Onore

AGI. - La famiglia Regeni "non l'ho sentita", ma "sono contento" se hanno apprezzato il gesto. Lo ha detto a 'Timeline', su Sky TG24, il giornalista Corrado Augias, che ha riconsegnato all'ambasciata di Francia l'onorificenza della Legione d'Onore, in polemica con la decisione francese di assegnare lo stesso riconoscimento al presidente egiziano Al-Sisi. Rispondendo poi alla domanda su come dovrebbe comportarsi l'Italia nei confronti dell'Egitto, Augias ha spiegato che "sarebbe facile dare una risposta di cuore, di sentimento, e difficilissimo dare una risposta basata sulla ragione. La risposta di cuore dice 'tagliamo tutto e togliamo tutto': è una risposta generosa, dettata da sentimenti che ognuno sente dentro di se', ma la conseguenza sarebbe che quarantotto ore dopo due o tre Paesi europei ci ...

