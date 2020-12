Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 14 dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 14 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: un italiano su due contrario al Mes Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 14 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 14 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.030 Tamponi eseguiti: 103.584 Nuovi decessi: 491 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-63)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 3.095 Nuovi ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 142020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: un italiano su due contrario al Mes: il bollettino del 14L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 142020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 12.030 Tamponi eseguiti: 103.584 Nuovi decessi: 491 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-63)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 3.095 Nuovi ...

