Coronavirus, ultime notizie: 12.030 contagi e 491 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Italia il bollettino di oggi sull'epidemia dice 12.090 nuovi contagi e 491 morti (ieri 484). Meno nuovi casi rispetto a ieri (5.908 in meno), anche a fronte, però, di meno tamponi (oggi sono 103.584 i tamponi effettuati, ieri 152.697). Il tasso di positività è dell'11.6%. In Italia, dall'inizio della pandemia, a causa del Covid-19 sono morte 65.011 persone. Mentre decresce la curva epidemiologica nel Paese, governo e Comitato tecnico scientifico pensano a misure più restrittive in vista delle festività natalizie. Obiettivo è contenere l'aumento dei contagi dopo le feste, considerate, causa rilassamento e maggiori contatti, l'anticamera di una terza ondata. L'articolo proviene da Italia Sera.

