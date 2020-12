Coronavirus, tra un mese il vaccino in 1500 piazze (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dei padiglioni a forma di primula, il primo fiore a risvegliarsi e rinascere a primavera, disseminati in 1.500 piazze italiane per «aiutare gli italiani», grazie al vaccino, «ad uscire da un inverno... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dei padiglioni a forma di primula, il primo fiore a risvegliarsi e rinascere a primavera, disseminati in 1.500italiane per «aiutare gli italiani», grazie al, «ad uscire da un inverno...

Frosinone.Covid, 133 nuovi casi e altri quattro morti Focolaio in una Rsa LA GIORNATA Ancora decessi e nuovi contagiati: la Ciociaria torna la piena emergenza Covid-19. Altre quattro persone sono decedute: si tratta di un uomo di 92 anni di Alatri, una donna di 93 anni di Alatri, una donna di 93 anni di.. L'incarico dell'Ats di Bergamo all'avvocato Capelli: tre pareri dubbi Il 24 aprile, quando ancora Bergamo si riprendeva dallo choc della prima ondata di coronavirus, l' Ats affidava all'avvocato Angelo Capelli l'incarico di valutare possibili evoluzioni legali legate al ...