Coronavirus | scoperta che allarma gli scienziati | “C’è una nuova variante”

In Gran Bretagna è stata individuata una nuova variante del Coronavirus: "Potrebbe essere più contagioso" avvertono gli esperti. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è venuta a conoscenza una nuova variante di Covid-19 che è stata scoperta in Gran Bretagna. Al momento non ci sono prove che il ceppo si comporti in modo diverso rispetto ai

