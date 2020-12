Coronavirus, polemiche sui vaccini alla Casa Bianca con le dosi per i medici: Trump revoca il piano. Germania verso il lockdown: cifre pesanti anche di domenica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Usa EPA/YURI GRIPAS Il presidente Usa uscente Donald TrumpI membri dello staff della Casa Bianca non riceveranno il vaccino contro il Coronavirus nella prima fase di distribuzione, quando è prevista la somministrazione innanzitutto agli operatori sanitari in prima linea. A chiarirlo è direttamente il presidente uscente Donald Trump con un tweet, dopo che nelle ore precedenti un’indiscrezione del New York Times aveva rivelato che l’amministrazione Trump stava pianificando la distribuzione delle prime dosi per gli alti funzionari della Casa Bianca e i loro collaboratori, a poche settimane dalla fine del mandato presidenziale. Trump ha poi aggiunto che non ha in programma di prendere il vaccino al ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Usa EPA/YURI GRIPAS Il presidente Usa uscente DonaldI membri dello staff dellanon riceveranno il vaccino contro ilnella prima fase di distribuzione, quando è prevista la somministrazione innanzitutto agli operatori sanitari in prima linea. A chiarirlo è direttamente il presidente uscente Donaldcon un tweet, dopo che nelle ore precedenti un’indiscrezione del New York Times aveva rivelato che l’amministrazionestava pianificando la distribuzione delle primeper gli alti funzionari dellae i loro collaboratori, a poche settimane dfine del mandato presidenziale.ha poi aggiunto che non ha in programma di prendere il vaccino al ...

