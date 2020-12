Coronavirus | Patuanelli | ' ristori forse insufficienti ma fatto il possibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Le misure di ristoro e vicinanzasono statenon sono arrivate a tutti, ma abbiamo provato a fare il meglioin un periodo così difficile, aumentando gli investimenti, il fondo perduto e la liquidità per le imprese". Lo ha detto Stefano, ministro dello Sviluppo economico, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Abbiamo provato a stare vicino alle imprese e creato le condizioni per mantenere il tessuto produttivo del Paese", ha aggiunto.