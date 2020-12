Coronavirus, Oms: “Stiamo già monitorando la nuova variante, al momento nessuna evidenza che si comporti in modo diverso” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al momento “non ci sono prove” che la variante del Coronavirus scoperta in Gran Bretagna “si comporti in modo diverso”. Così la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervenendo durante il briefing sul Covid-19. “Sì, ci è stato riportato (della nuova variante ndr.). Ma questa è una variante N501Y, che viene già monitorata dal Virus Evolution Working Group – ha spiegato Van Kerkhove – nel contesto delle varie mutazioni del virus scoperte nei visoni in diverse parti del mondo”. “Quello che dovete capire – ha continuato – è che l’organizzazione mondiale della sanità lavora insieme a scienziati in tutto il mondo, e valuta ogni singola variante che è stata identificata per capirne il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al“non ci sono prove” che ladelscoperta in Gran Bretagna “siin. Così la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervenendo durante il briefing sul Covid-19. “Sì, ci è stato riportato (dellandr.). Ma questa è unaN501Y, che viene già monitorata dal Virus Evolution Working Group – ha spiegato Van Kerkhove – nel contesto delle varie mutazioni del virus scoperte nei visoni in diverse parti del mondo”. “Quello che dovete capire – ha continuato – è che l’organizzazione mondiale della sanità lavora insieme a scienziati in tutto il mondo, e valuta ogni singolache è stata identificata per capirne il ...

